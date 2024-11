Ennesimo trionfo per la società “Virtus Reggio”

La società reggina, che alle ultime finali Nazionali di Ginnastica,con la categoria Sincrogym 3°- 4° fascia corpo libero,ha conquistato il prestigiosissimo Titolo Italiano con i due esercizi di coppia (unica società’ del Centro-Sud ad avere ottenuto tale risultato), ha ribadito il proprio valore aggiudicandosi il Titolo Regionale nella gara disputatasi presso la palestra CONI di Catanzaro domenica 6 Marzo. Le campionesse d’Italia in carica Anzani Adriana, Aiello Dorotea, Brancati Rita , Mansueto Claudia insieme alle ginnaste Bordonaro Fabrizia e Schiavone Nicole, alla loro prima esperienza in questa competizione,hanno eseguito in maniera impeccabile un esercizio collettivo a corpo libero e due progressioni a coppie ricchi di difficoltà’ ed elementi altamente acrobatici espressi in massimo sincronismo e raffinatezza tecnica e coreografica.Grande prova di bravura ed eleganza anche per le piccole Virtussine nella competizione (6-7 anni)che si e’ svolta nella stessa giornata Le ginnaste Berlino Benedetta Fiume Sara, Merenda Arianna, Re Giulia, Riso Rebecca, Vitale Monica alla loro prima esperienza in pedana, hanno eseguito un esercizio a corpo libero ricco di collaborazioni e passaggi molto difficoltosi,considerando la loro giovane eta’, sottolineati da spontanei applausi dal numeroso pubblico presente e suscitando l’ammirazione da parte di tutti. Le piccole della Virtus hanno eseguito due circuiti di destrezza motoria esprimendo grande coordinazione e abilita’motorie . Questi risultati premiano il lavoro serio e meticoloso svolto dalle tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite e dal presidente dello storico sodalizio Rocco Loprevite.

