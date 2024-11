Entra nel vivo l’estate di Gambarie d’Aspromonte

Entra nel vivo l’estate aspromontana con il ricco cartellone di eventi previsto dall’Amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte in collaborazione con gli operatori turistici e le associazioni presenti sul territorio.

Le attività programmate sono iniziate già da qualche settimana e per i prossimi giorni Gambarie si prepara a registrare, come di consueto nel periodo ferragostano, il tutto esaurito. Musica, cultura, incontri, spettacoli, gastronomia.

Diverse sono gli appuntamenti in programma che si infittiscono proprio a ridosso della settimana centrale del mese di agosto per poi continuare fino a fine mese ed ancora nei primi giorni di settembre, preludio dell’inizio dell’autunno gastronomico aspromontano con sagre ed eventi sportivi in programma.

Soddisfatto il Sindaco di Santo Stefano Francesco Malara, che ha ringraziato tutti i soggetti impegnati nell’organizzazione degli eventi estivi.

“Pur con poche risorse a disposizione – ha detto il Sindaco Malara – anche quest’anno siamo riusciti a comporre un cartellone estivo di tutto rispetto, che fa della cultura, della musica e della gastronomia i suoi punti forti. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di animazione ai tanti turisti che anche quest’anno affollano la nostra cittadina, attirati dalla professionalità degli operatori turistici e dall’ottimo livello delle nostre strutture ricettive”.