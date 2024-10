Il reggino Enzo Polimeni è campione italiano di Tiro a segno

Enzo Polimeni, reggino, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Tiro a segno, specialità 300 metri. Classe 1979, ha coltivato sin dall’infanzia un interesse profondo per le armi da fuoco e la ricarica delle munizioni, ispirato dalle gesta di suo nonno cacciatore. A differenza del suo predecessore, Enzo considera le armi esclusivamente come attrezzature sportive, distaccandosi completamente dalla caccia. Dal 2020, Enzo ha iniziato a partecipare a competizioni di tiro di precisione sia a livello regionale che nazionale, ottenendo risultati notevoli che hanno amplificato la sua passione per questo sport.

Nel mondo del tiro di precisione, le armi utilizzate dai tiratori sono spesso personalizzate e costruite su specifiche richieste, trasformandole in vere e proprie opere d’arte meccaniche, con tolleranze costruttive dell’ordine del centesimo di millimetro. A queste armi è abbinata un’ottica da puntamento altrettanto raffinata e costosa, che permette di mirare bersagli cartacei collocati a distanze che variano dai 100 ai 900 metri e oltre. I tiratori tendono a ricaricare personalmente le munizioni per adattarle perfettamente alle specifiche delle loro armi, aumentando così la precisione durante le competizioni.

Le gare si svolgono in poligoni di tiro dotati di tutti i sistemi di sicurezza necessari e generalmente ubicati in zone isolate, lontane dai centri urbani. Oltre a disporre di attrezzature eccellenti, per avere successo in queste competizioni è essenziale saper gestire il fattore emotivo, controllare la respirazione e affrontare lo stress tipico degli ambienti competitivi.

Dal punto di vista tecnico, è cruciale adottare una posizione di tiro comoda e stabile e saper interpretare l’effetto del vento, che può alterare significativamente la traiettoria del proiettile, soprattutto in tiri oltre i 300 metri.

Esistono diverse specialità di tiro a segno, categorizzate in base al tipo di arma, al calibro, alla posizione di tiro (seduta o prona) e alla distanza dei bersagli. Il 22 settembre 2024, presso il poligono Shooting Range di Giffoni Valle Piana (SA), si è tenuta la finale nazionale della specialità 300 metri, organizzata dalla FIDASC. Oltre 60 tiratori da tutta Italia hanno partecipato a questa prestigiosa competizione, sparando un totale di 24 colpi di cui 20 validi per la gara, suddivisi su 4 bersagli.

Quest’anno, Enzo Polimeni ha conquistato il titolo di Campione Italiano 2024 con un punteggio di 195 su 200, raggiungendo il gradino più alto del podio. Questo trionfo rappresenta non solo il culmine di anni di dedizione e allenamento, ma anche un omaggio alla madre di Enzo, a cui ha dedicato interamente il suo successo.