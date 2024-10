Progetto europeo a Roccella con “Cultivating Eco-sustainability for Tomorrow”

al 4 all’11 ottobre 2024, presso l’Hotel Mediterraneo, si è tenuto il progetto “Cultivating Eco-sustainability for Tomorrow”, un’iniziativa che ha coinvolto 44 giovani italiani. L’obiettivo principale è stato quello di creare uno spazio di agorà socio-politica, fornendo ai partecipanti strumenti per promuovere la libertà di espressione e la formulazione di proposte concrete su temi di eco-sostenibilità e cambiamento climatico.

Formazione e creatività per una maggiore eco-sostenibilità

Il progetto ha messo al centro l’importanza di potenziare le competenze trasversali dei giovani, stimolandoli a elaborare proposte di politiche verdi e sostenibili per le loro comunità locali. Utilizzando metodi di educazione non formale, come:

Dibattito

Teatro

Musica

Pittura

I partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche ambientali in modo creativo e partecipativo, dando voce alle loro idee e preoccupazioni.

Gita alle Cascate del Marmarico: una connessione diretta con la natura

Uno dei momenti più significativi del progetto è stata la gita naturalistica alle Cascate del Marmarico, che ha permesso ai giovani di vivere in prima persona l’importanza della tutela dell’ambiente, connettendosi direttamente con la bellezza del territorio calabrese.

Presentazione delle proposte al Comune di Roccella Jonica

Il culmine del progetto si è avuto il 10 ottobre presso la sala convegni del Castello Carafa di Roccella Jonica, dove i giovani hanno presentato le loro proposte eco-sostenibili di fronte a rappresentanti istituzionali, tra cui l’assessore all’ambiente Fabrizio Chiefari e il presidente del consiglio comunale Domenico Cartolano. Durante l’evento, sono stati simbolicamente donati quattro alberelli di ulivo alla comunità, come segno di un impegno concreto verso un futuro più verde.

Un impegno concreto per un futuro più sostenibile

L’iniziativa ha sottolineato il ruolo cruciale dei giovani come cittadini responsabili e parte integrante della comunità europea, aprendo dibattiti e riflessioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità. Ha inoltre promosso l’adesione ai programmi giovanili europei, incoraggiando i partecipanti a essere protagonisti attivi di un’Europa più verde e inclusiva.

Il progetto “Cultivating Eco-sustainability for Tomorrow” ha dimostrato come la partecipazione giovanile possa generare un impatto reale nelle comunità locali, stimolando nuove idee e proposte per un futuro più sostenibile e solidale.