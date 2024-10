Erasmus Student Network, a Reggio Calabria 150 delegati provenienti da tutta Italia

ESN “Rhegium” Reggio Calabria, appartenente al più grande network internazionale universitario (ESN Erasmus Student Network) presente in 40 Paesi e in oltre 400 città, nasce nel 2006 ad opera di 3 fondatori come punto di riferimento per gli studenti stranieri che vengono a trascorrere nella nostra città un periodo unico della loro vita.

L’associazione ha l’obiettivo di dare impulso e agevolare i programmi di interscambio non solo in entrata ma anche in uscita. Vuole inoltre migliorare l’integrazione sociale degli studenti stranieri presso l’Università “Mediterranea” e “Dante Alighieri”.

Si pone anche l’obiettivo di prestare consulenza su tutti i programmi di scambio internazionale in Europa, con particolare attenzione ai programmi LLP-Erasmus e di ogni altro tipo, attraverso persone motivate e disposte a mettere il loro impegno e la loro esperienza maturati nei periodi trascorsi all’estero (Erasmus-Studio, Erasmus-Placement, etc.).

Si prefigge ancora di valutare costantemente i diversi programmi curriculari di scambio, di diffondere lo spirito di fratellanza europea, rendendo coscienti e partecipi gli studenti dei processi di unificazione europea. Il dialogo, il confronto, come diceva Renato Nicolini, figura emblematica dell’ateneo reggino, sono la chiave di volta, il mezzo per una autentica crescita personale e per quella di gruppo.

L’associazione organizza attività sportive, turistiche, culturali, ricreative, per favorire la conoscenza del territorio locale, del patrimonio artistico, storico e religioso, nonché per promuovere l’animazione, lo scambio, l’integrazione culturale e sociale tra i giovani. Si prefigge di coinvolgere gli studenti, di ritorno dall’estero, nello scambio di esperienze dentro le attività dell’associazione.

La stessa associazione collabora con enti pubblici e privati, con organismi, movimenti per l’organizzazione di eventi. Nel rispetto del concetto di Unione Europea, che è al centro del dibattito politico, numerosi saranno gli studenti universitari, provenienti da tutta la penisola, che si riuniranno per discutere di un’Europa unita non solo sulla carta, non solo con le parole, ma anche nella reale messa in atto degli ideali di cittadinanza europea attiva e di integrazione.

Reggio Calabria vedrà coinvolti, in questi giorni, più di 150 delegati provenienti dai diversi Atenei che raggiungeranno la città metropolitana, dove avranno la possibilità di aggiornarsi ed approfondire i progetti di Erasmus Student Network Italia e dove affronteranno temi di attualità e di politica europea per non perdere di vista il ruolo centrale che ricoprono nell’odierna società civile.

Tutti i delegati saranno ospitati presso delle strutture turistiche cittadine, fornendo loro adeguata assistenza ed ampia ospitalità, e permettere loro di conoscere le “ricchezze” della nostra città metropolitana. L’evento in programma si svolgerà il primo o il secondo weekend di giugno ed è prevista la presenza delle istituzioni locali.

Questo evento non darà grande prestigio solo alla sezione organizzatrice e alle Università che collaboreranno, ma sarà la vittoria di tutto la città. Tanti studenti che verranno a parlare dell’Europa e si renderanno ambasciatori della nostra cultura, tradizioni e potranno scoprire tutto ciò che rende Reggio Calabria unica al mondo.

Se ricolleghiamo il nome dell’associazione, Erasmus Student Network, tutto ci fa pensare alle parole: tolleranza, cittadinanza europea, integrazione. Questo evento non è solo un dibattito sui temi sopra trattati, ma un rendere ambasciatori tutti i partecipanti di come la nostra sia tra i primi posti per accoglienza, tolleranza e multiculturalità.