Ergastolo ostativo, Morra: “I boss mafiosi devono restare in carcere”

“Dopo una sentenza della Consulta e della Corte europea dei diritti dell’uomo, i boss mafiosi potrebbero ottenere permessi premio per uscire dal carcere anche se non collaborano”.

L’Italia si spacca in seguito alla decisione della Corte Costituzionale riguardante l’ergastolo ostativo.

Nell’ordinamento italiano, i detenuti per mafia e terrorismo non hanno diritto alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi premio. Introdotto nel nostro ordinamento nei primi anni Novanta, l’ergastolo ostativo serviva a rafforzare le misure contro le grandi organizzazioni criminali dopo le stragi con cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, esprime il suo giudizio sulla vicenda.

“Un’eventualità scellerata che mette a rischio la società e rende vano il sacrificio di chi è morto per dare ai mafiosi le pene adeguate. Serve una legge seria per rimediare a questa sentenza. Noi siamo al lavoro per realizzarla. Sarà pronta a breve, perché deve essere inattaccabile, deve poter superare nuove sentenze di costituzionalità”.