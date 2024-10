Ergastolo ostativo, Lombardo: “Per combattere la mafia serve una giustizia moderna”

“Non si faccia l’errore di ritenere incostituzionale l’ergastolo ostativo. La decisione della Grand Chambre deve, però, innescare una seria riflessione sulla necessità di apportare correttivi in grado di rendere ancora più efficace la nostra legislazione antimafia. Per combattere il sistema criminale di tipo mafioso non basta più solo uno Stato autorevole, servono strumenti evoluti che ci consentano di abbattere i tempi della risposta giudiziaria.