Ergastolo ostativo, Gratteri: “Come cancellare 150 anni di legislazione antimafia”

La sentenza dei giudici di Strasburgo che invita l’Italia a modificare l’ergastolo ostativo introduce “un principio devastante” che “cancellerebbe 150 anni di legislazione antimafia” e nessun mafioso avrebbe più la convenienza a collaborare con la giustizia.

É il grido d’allarme che il procuratore capo a Catanzaro, Nicola Gratteri, esprime in un’intervista al Fatto Quotidiano.

“I mafiosi tireranno un bel sospiro di sollievo – commenta il magistrato – è passata l’idea che puoi commettere qualunque crimine, anche il più abietto, poi alla fine esci di galera”. Tutto ciò avrebbe conseguenze non solo in Italia ma anche nel resto d’ Europa dove “le nostre mafie vendono coca e comprano tutto ciò che è in vendita , di solito senza sparare, cosi’ nessuno avverte pericolo. E le istituzioni europee, molto attente al piano bancario e monetario, politicamente e giudiziariamente non esistono”.