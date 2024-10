Ermal Meta si scusa pubblicamente per il mancato concerto in provincia di Reggio Calabria

E’ finita non esattamente bene quella che doveva essere una tranquilla festa di paese in compagnia di musica di buona qualità. I cittadini di Bianco (provincia di Reggio Calabria) attendevano ormai da giorni l’arrivo di Ermal Meta per una delle poche tappe in Calabria del suo tour.

Il noto cantautore albanese classificato al terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo ha infatti disdetto il concerto, causa problemi di salute. L’artista, a qualche ora dall’uscita della notizia, si scusa pubblicamente con i fans attraverso un post su facebook:

“Cari amici,

Qualche giorno fa ho fatto una visita dal foniatra che mi ha consigliato caldamente di riposare la gola e la voce prescrivendomi fra le varie anche 7 giorni di riposo.

Sono in tour da aprile di quest’anno e non mi sono praticamente mai fermato.

Ma io amo fare concerti e amo salire sul palco tanto quanto amo dare tutto quello che ho durante un live per cui non gli ho dato retta e ho sperato fino alla fine di potercela fare.

Così ho fatto gli ultimi 3 concerti.

Stasera però ero più affaticato e lo sentivo già sul palco a Riccione anche se non si trattava di un concerto intero, ma di sole 6 canzoni.

Mi dispiace dirvi che non posso fare il concerto a Bianco. Non sarebbe rispettoso salire sul palco e fermarsi alla terza canzone. Non sarebbe un concerto e mi dispiacerebbe moltissimo. Vi prometto che cercherò di recuperare questa data il prima possibile e faremo una grande festa insieme.

Chiedo scusa all’organizzazione e ai fan, ma mi serve qualche giorno di riposo per poter proseguire questo bellissimo cammino insieme a tutti voi.”