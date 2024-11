Esame Trinity all’’I.C. “Carducci – V.Da Feltre” di Reggio Calabria

Si è concluso con successo l’esame TRINITY di lingua inglese organizzato presso l’Istituto Comprensivo Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria in collaborazione con il TRINITY COLLEGE LONDON, al fine di consentire ai partecipanti di conseguire le certificazioni rilasciate da tale ente. Il TRINITY COLLEGE LONDON è un Ente Certificatore britannico, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, che rilascia certificazioni e qualifiche riconosciute per la lingua inglese. È attivo da più di 130 anni e attualmente opera in oltre 60 paesi al mondo.

Tutti gli esami TRINITY sono equiparati al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e sono ideati per incoraggiare e motivare tutti gli studenti a raggiungere i loro obiettivi personali, vocazionali e professionali.

Da diversi anni ormai l’I. C. “Carducci – V. da Feltre” offre ai suoi alunni la possibilità di seguire lezioni di lingua inglese, oltre a quelle curricolari, finalizzate alla preparazione dell’Esame TRINITY, il cui superamento dà diritto ad ottenere una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Ciò è stato possibile grazie all’impegno costante del Dirigente scolastico Rina Pasqualina Manganaro, che ha il merito di avere fortemente voluto questa importante iniziativa, inserendo nel PTOF la certificazione esterna delle competenze linguistiche e creando così un grosso indice di qualità per i suoi allievi.

La preparazione agli esami TRINITY (per la scuola Primaria e Secondaria di I grado), si è avvalsa dell’alta professionalità della referente Trinity Iosella Macrì, dei docenti di inglese dell’Istituto e della collaborazione della professoressa Emma Corigliano, quale esperta, per il rinforzo dell’uso reale e comunicativo della lingua inglese. Gli esami, rivolti anche ad alunni di altre scuole reggine, si sono svolti direttamente presso l’I. C. “Carducci – V. da Feltre”, in quanto CENTRO TRINITY. L’esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore inviato dal Trinity College London presso la sede d’esame, durante il quale il candidato, dal livello 4 in poi, propone anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, proprio come avviene in una conversazione reale.

Il colloquio è strutturato in modo da simulare una interazione naturale, presupponendo che, con l’aumentare del proprio livello di competenza, il candidato assuma maggiormente il controllo della conversazione durante l’esame.

I requisiti linguistici, che il candidato deve dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, aumentano ovviamente assieme al livello di esame sostenuto. “Secondo riferito dall’esaminatore e da quanto si evince dagli esiti degli esami dei ragazzi – ha dichiarato il Dirigente Scolastico Rina Pasqualina Manganaro – i risultati sono da attestare su ottimi livelli, sia per l’impianto organizzativo, sia per i successi conseguiti.

L’esperienza è stata molto positiva per l’impegno profuso da tutti e pertanto tale importante iniziativa continuerà anche nel prossimo anno scolastico”.