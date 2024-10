Esclusione Viola, Falcomatà: “In fumo il lavoro di un anno. Comportamenti irrispettosi”

«La notizia dell’inammissibilità del reclamo presentato dalla Viola Basket contro l’esclusione dal campionato di serie B della compagine neroarancio segna una battuta d’arresto inaccettabile per lo sport cittadino. Non ci capacitiamo di come si possa aver taciuto una situazione cosi grave, che rischia concretamente di mandare in fumo i sogni di un’intera città che in questo anno ha seguito con passione le vicende sportive della nostra squadra». Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la notizia pubblicata sul portale della FederazioneItalianaPallacanestro per la quale la Corte Sportiva di Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo della società Viola Reggio Calabria avverso l’esclusione dal campionato di serie B maschile.