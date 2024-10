Sisma dello Stretto e rischio terremoti. A Reggio la ‘stanza sismica’

In occasione dell’esercitazione nazionale “Sisma dello Stretto 2022” il Dipartimento della Protezione Civile ha installato, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, una tensostruttura all’interno della quale sarà allestita la mostra “Terremoti d’Italia”, insieme ad un corner “Io non rischio” che fornirà informazioni utili ai comportamenti da tenere in caso di evento sismico.

Terremoti d’Italia e Sisma dello Stretto

“Sarà un momento di approfondimento per conoscere cos’è un terremoto, come si misura e come si è misurato nel tempo e, soprattutto come lo facciamo adesso” ha spiegato il responsabile della comunicazione Maurilio Silvestri ai microfoni di CityNow.

L’esercitazione nazionale, organizzata dal 4 al 6 novembre a Reggio Calabria ed in 38 Comuni della Città Metropolitana, prevede anche un focus sui terremoti storici dell’ultimo secolo.

“Vi sarà – ha aggiunto Silvestri – una sezione dedicata alle tecniche di costruzione per la prevenzione antisismica e due simulatori. Il dipartimento della Protezione Civile ha anche costruito una “città sismica” per mostrare ai cittadini come reagiscono gli edifici, sia in cemento armato che quelli isolati alla base, in caso di terremoto. All’interno della tensostruttura del lungomare sarà presente anche una stanza sismica all’interno della quale ogni cittadino può vivere una scossa di terremoto per avere coscienza di quello che è il fenomeno reale”.

In occasione dell’esercitazione verrà sperimentato per la seconda volta il sistema IT ALERT.