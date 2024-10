Esplosione al porto di Crotone: la solidarietà della politica

La politica si stringe attorno alla comunità per l'incidente avvenuto ieri al porto di Crotone in cui sono morte 3 persone ed è una è rimasta gravemente ferita

È di tre morti ed un ferito grave il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio nel porto di Crotone.

C’è stato uno scoppio, per cause in corso d’accertamento, nella sala macchine di un rimorchiatore, battente bandiera maltese, che era ormeggiato nello scalo per l’effettuazione di lavori di manutenzione.

La solidarietà del mondo della politica per la tragedia al porto di Crotone

Nesci (FdI)

“Le notizie giunte poche ore fa sono drammatiche. L’esplosione al porto di Crotone di un container-serbatoio causando la morte di tre persone lascia sgomenti”.

Con queste parole il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Denis Nesci esprime costernazione per l’accaduto.

“Tre vite spezzate tragicamente – come hanno riportato le agenzie di stampa – durante alcuni lavori all’interno di un’imbarcazione ormeggiata al porto, e battente bandiera straniera. Non si conoscono ancora le generalità dei membri dell’equipaggio che hanno perso la vita, ma è un dolore – sottolinea Nesci – che non lascia indifferenti e riguarda tutta la Calabria, perché assistiamo ancora una volta, purtroppo, ad episodi funesti verificatisi sul lavoro”.

“Il mio cordoglio per le famiglie delle vittime e una preghiera per il quarto membro dell’equipaggio che sarebbe stato trasportato in ospedale in condizioni critiche”.

Amalia Bruni

“Una tragedia senza precedenti nella nostra Crotone, dove tre persone sono morte e due sono rimaste ferite per lo scoppio di un container su un rimorchiatore che si trovava nel porto. Ancora non sono chiare le cause che hanno portato all’esplosione. Vittime e feriti sono membri dell’equipaggio di una imbarcazione che batte bandiera straniera.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel porto di Crotone per l’incendio che è divampato immediatamente a bordo dopo lo scoppio. Non è certo il momento di analisi o polemiche ma solo del silenzio e della vicinanza di tutti noi alle famiglie delle vittime e di quelle dei feriti, tutti stranieri ma il problema della sicurezza sul lavoro resta uno dei temi più importanti e urgenti da affrontare nel nostro Paese. Spero che i feriti che sono stati trasportati in ospedale si riprendano al più presto per ritornare in fretta dalle loro famiglie”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Capogruppo del Gruppo Misto in seno al Consiglio Regionale.

Pd Calabria

Il segretario regionale Nicola Irto e l’intero Partito Democratico della Calabria esprimono cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime dell’esplosione al porto di Crotone.

Un’ennesima tragedia sul lavoro che lascia sconvolti per il drammatico esito, ponendo ancora una volta al centro del dibattito il tema della sicurezza dei lavoratori. Su questo fronte molto deve ancora essere fatto, rafforzeremo il nostro impegno per la tutela e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Un ringraziamento ai soccorritori ed ai Vigili del Fuoco per il loro tempestivo intervento.