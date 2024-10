Esta…siamoci 7.0, Attendiamoci ONLUS presenta le attività estive

L’Ass.ne Attendiamoci ONLUS è lieta di presentare le attività estive pensate per i giovani, mercoledì 21 Giugno alle ore 19:00 c/o il Villaggio Dei Giovani .

Anche per questa stagione estiva – la settima – il Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla ‘ndrangheta, sarà teatro di varie attività tra cui campi lavoro, campi residenziali, Serate in musica (Live@village), Scirocco games e tanto altro.

per offrire ai tanti giovani della nostra città la possibilità di vivere una stagione ricca, interessante, da protagonisti, attraverso laboraotori, eventi ed esperienze residenziali. Fin dal mese di giugno, nella cornice del Villaggio dei Giovani, i tanti volontari che operano in Attendiamoci organizzeranno numerose iniziative e molti saranno gli strumenti messi a disposizione dei giovani. Grande spazio sarà riservato ai laboratori, utili per migliorare le proprie capacità creative, intellettuali e pratiche. Le relazioni significative, instaurate durante gli incontri formativi dei percorsi annuali o nel corso dei laboratori, si alimentano e si irrobustiscono mediante le esperienze di vita comunitaria su varie tematiche finalizzate alla formazione globale della persona. Saranno organizzati, infatti, dei campi lavoro e campi motivazionali per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni e un campo nazionale per i ragazzi over 18.

E poi spazio alla festa ed alla musica, con la quarta edizione del Live@Village, ed festival sportivo-musicale – Scirocco Games, giunto alla terza edizione.

È tutto pronto, dunque, per accogliere quanti vorranno vivere una stagione ricca, divertente, entusiasmante, all’insegna della riscoperta delle cose semplici, dell’entusiasmo dello stare insieme, dell’allegria generata dalla condivisione, della gioia scaturente dall’incontro e dalle relazioni. Cosa aspetti? Ti attendiamo.

A seguire, alle ore 21, la prima serata di apertura stagione “Village’s got talent”, evento in cui si esibiranno

Ti attendiamo!

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare la segreteria di Attendiamoci ONLUS all’indirizzo segreteria@attendiamoci.it o consultare il sito internet www.attendiamoci.it.