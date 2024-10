Estate 2024 a Gambarie, 110 eventi in 110 giorni: il programma

Venerdì 12 luglio l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha presentato il programma dell’estate/autunno 2024 dal titolo “La Montagna al Centro del Mediterraneo”, alla presenza di numerosi spettatori il sindaco Francesco Malara, coadiuvato dai comitati locali e dalle associazioni, ha illustrato tutti gli eventi che animeranno i prossimi quattro mesi.

Un’estate ricca sotto tutti i punti di vista: culturale, sportivo, musicale, gastronomico, storico, artistico ed anche naturalistico.

I pezzi forte della manifestazione sono stati i concerti presentati ieri che si terranno durante il mese di agosto nel Comune di Santo Stefano, vale a dire Angelo Famao il 14 agosto a Mannoli ed Enrico Ruggeri il 25 agosto a Santo Stefano in Aspromonte ed i diversi rappresentanti della musica etnica popolare a Gambarie.

A fare da corollario a queste serate tantissime altre manifestazioni presentate ieri dai presidenti e dai delegati dei rispettivi comitati feste ed associazioni presenti nel Cartellone; ad esempio a Gambarie centro nevralgico di tutta la Comunità sono previste la maggior parte delle manifestazioni, oltre alle ormai storicizzate Marcialonga, Veleggiata sul Lago del Menta, Pinetina Night, torneo di Padel, le Sagre, avremo anche il Bike Rent, il Laser Tag, l’inaugurazione del Bosco della Chanson D’Aspromonte, del primo percorso fisso di Orientering ed il premio Amico di Gambarie, mentre a Mannoli ci sarà anche l’inaugurazione di un’opera artistica in ceramica ed a Santo Stefano tra gli altri: l’inaugurazione del Museo Multimediale e la XX edizione della Festa della Bandiera.

Immancabili poi saranno le attesissime sagre autunnali che già lo scorso anno hanno riscosso un successo grandioso, a Gambarie alla XXXIII sagra dei funghi si aggiungerà la Festa d’Autunno, mentre ci saranno la sagra della castagna e della patata a Mannoli e l’Ottobrata d’Aspromonte a Santo Stefano.

Tra l’entusiasmo e la voglia di vivere un’estate ricca e piena di opportunità per tutti viene lanciato così il programma estivo del Comune di Santo Stefano in Aspromonte che regala un programma così ricco ed articolato per tutte le fasce d’età e per tutte le esigenze; Slogan della giornata è stato infatti 110 eventi in 110 giorni e di questo il primo cittadino Malara e gli organizzatori si dicono molto soddisfatti perché è il segno dell’entusiasmo e della fiducia che sentono crescere intorno quale conferma di una centralità che non è solo geografica ma anche e soprattutto culturale e sociale.