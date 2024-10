L’estate è arrivata, Scilla e Chianalea incantano i russi – FOTO

L'estate è finalmente arrivata. Ecco come si presenta Chianalea adesso! Le foto

L’abbiamo tanto attesa e in tanti ormai non ci speravano più, stiamo parlando ovviamente dell’estate.

L’inverno di quest’anno ha messo i reggini a dura prova e a risentirne sono stati non solo gli abitanti, ma anche turisti e commercianti che hanno visto accorciarsi la bella stagione. Sin dal mese di aprile Reggio Calabria gode, solitamente, di un clima quasi estivo.

L’anno in corso si è distinto per il maltempo, tant’è che fino a ieri le temperature non sono state di certo clementi con gli amanti dell’estate.

Arrivati però al 3 giugno le cose sembrano finalmente cambiare e possiamo affermata che l’estate è arrivata, in punta di piedi, anche nella nostra provincia. E quale posto migliore per mostrarvi se non Scilla ed il piccolo borgo di Chianalea?

Tanti i turisti, in particolar modo russi, che oggi affollano le strette vie del paese.

Ecco come si presenta, adesso, il nostro posto del cuore. Mare calmo all’orizzonte che scatena un’irrefrenabile voglia di fare un tuffo e staccare dalla routine.