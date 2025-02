“Europa a casa”, Princi: ‘Soddisfatta del successo. Strumento utile per lo sviluppo’

È online il report di febbraio di “Europa a casa”, il servizio promosso dall’eurodeputata Giusi Princi con l’obiettivo di far conoscere al meglio le opportunità europee di finanziamento, rendendole accessibili a tutti.

Uno strumento innovativo che offre informazioni e supporto sui bandi europei e che ha già riscosso enorme interesse e curiosità: tante le iscrizioni al servizio, numerose le richieste di informazioni e grande attenzione sui social media.

Un report strutturato per categorie tematiche

Il report di febbraio, il terzo dopo quelli di dicembre e gennaio, è stato pubblicato sull’apposita piattaforma web www.europaacasa.eu ed è suddiviso in sezioni tematiche con sintesi chiare sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini.

Le dichiarazioni di Giusi Princi

“Sono molto soddisfatta – spiega Giusi Princi, ideatrice del servizio – per il successo che ha già ottenuto ‘Europa a casa’. Da dicembre a oggi, abbiamo registrato numerose iscrizioni e ho ricevuto tante email con richieste di informazioni e accompagnamento. È un servizio che molti aspettavano – aggiunge – ed è pensato per costruire un ponte solido e concreto tra Bruxelles e la nostra regione, affinché le opportunità dell’Unione Europea diventino accessibili per i calabresi in modo pratico e diretto, contribuendo allo sviluppo dei territori”.

Contenuti e modalità di accesso ai bandi

Il report, di veloce consultazione, contiene link agli avvisi diretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea) e indiretti (promossi sia a livello nazionale che nelle regioni del Sud).

Inoltre, per chi necessita di chiarimenti sono previste azioni di facilitazione, accompagnamento e orientamento, con un servizio di domanda e risposta centrale e un Focus Sud e Calabria, ovvero un’azione di accompagnamento territoriale.

Grazie al servizio di domanda e risposta centrale, tutti i cittadini potranno formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere informazioni sui prossimi bandi utilizzando l’indirizzo email dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu).

Tramite esperti in europrogettazione saranno garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno. Con l’azione di accompagnamento territoriale, inoltre, un esperto locale di europrogettazione offrirà un servizio di informazione e accompagnamento.

Dove trovare il report e aggiornamenti sui social

Il report, oltre a essere pubblicato sul sito ufficiale, è condiviso sulle pagine social dell’eurodeputata Giusi Princi (Instagram @giusi.princi; Facebook @Giusi Princi; X @giusi_princi) che richiameranno sistematicamente gli avvisi più significativi.