Europee, lo street artist reggino LBS a Pisa: 'No Guns, No Demo, No UE'

Lo street artist Bruno Salvatore Latella (in arte LBS) presenta un nuovo trittico di critica politica intitolato “No Guns, No Demo, No UE “nella città di Pisa, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.

L’opera “No Guns, No Demo, No UE“, che si rifà al progetto di Globalized Street art “L’arte contro la distruzione”, con il trittico “No Money, No War, No Web ” esposto in contemporanea a Odessa (Ucraina), Budapest (Ungheria), Roma, Milano (Italia), Barcellona (Spagna), Berlino (Germania), Amsterdam (Paesi Bassi), Cape Town (Sud Africa), Koszalin (Polonia), Londra (UK), Los Angeles (USA) il 15 ottobre 2023, manifesta il suo dissenso riguardo l’ascesa di figure politiche, appartenenti a quei movimenti e partiti con radici storiche e ideologiche ancorate alla destra radicale e anticostituzionale.

I due trittici rappresentano sei diverse tipologie di figure\finti dei contemporanei, quali Vladimir Putin, Xi Jinping, Elon Musk, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Marine Le Pen, simboleggianti singolarmente una problematica sociale che può essere ascrivibile ai tabù che le rappresentano.

L’obiettivo dell’artista è quello di attenzionare anche il fenomeno crescente dell’astensionismo elettorale, mediante un messaggio visivo ossimorico rivolto a tutti e, in particolare, alle nuove generazioni, affinché siano più partecipi e coscienti relativamente all’inquietante futuro geopolitico che potrebbe attenderci.

In questo mondo, teso sempre più a un sistema oppressivo, l’arte e la “Lotta” artivista diventano uno degli strumenti più significativi per il contrasto alla passività, tendente all’accettazione incondizionata del potere di questi finti dei.

L’artista LBS ha una visione che combina il movimento artivista della “super-società liquida” con la Pop art postmoderna. Questa visione si esprime attraverso un simbolismo basato sull’analisi sociologica e della società contemporanea, caratterizzata dalla tecnocrazia, dalla cultura passiva e dalla mancanza di sogni e certezze, in particolare nelle nuove generazioni. La sua opera è guidata dalla convinzione che “la conoscenza porta alla distruzione e alla rinascita”. LBS utilizza una varietà di tecniche, tra cui fotografia, disegno digitale, stampe fine art e pittura, prendendo ispirazione da opere rinascimentali, simboliste, Pop art e Street art, al fine di comunicare in modo efficace il suo messaggio concettuale e sociale.

La sua ricerca artistica ha una componente pedagogica legata alla sua formazione accademica e alle idee che guidano i suoi progetti. L’artista ha raggiunto tappe significative nella sua carriera, tra cui esposizioni personali, pubblicazioni e premi. Tra i progetti futuri, ci sono ulteriori esposizioni e opere di Street art sia in Italia che all’estero, su invito di collezionisti e enti privati e pubblici.

BIOGRAFIA

LBS (A.K.A. Bruno Salvatore Latella) – L’artista visionario che sfida le convenzioni.

Entra nel coinvolgente mondo di LBS, uno straordinario artista visivo nato a Reggio Calabria nel 1999. Da musicista classico a “maestro” delle arti visive, LBS coniuga in modo unico gli studi umanistici con la sua produzione artistica, trasformando idee e visioni in opere d’arte avvincenti. Situato all’incrocio tra il concettualismo, l’estetismo e l’artivismo, LBS ha rapidamente conquistato notorietà, collezionando premi prestigiosi. La sua street art potente e socialmente critica ha ottenuto riconoscimenti diffusi e apparizioni sui media nazionali. LBS affronta coraggiosamente le problematiche della società, invitando lo spettatore a confrontarsi apertamente con le sfide del mondo contemporaneo. La sua visione unica si fonde con l’artivismo nella “super-società liquida”, esplorando simbolicamente la società contemporanea e la mancanza di sogni e certezze. Con una tecnica che combina fotografia, disegno digitale, progettazione di stampe fine art e pittura, LBS trae ispirazione da diverse correnti artistiche, creando un linguaggio visivo incisivo. Le sue opere comunicano un messaggio concettuale e sociale, con un profilo pedagogico che riflette la sua formazione accademica. LBS è stato protagonista di mostre e pubblicazioni importanti, con una crescita costante nella sua carriera artistica. Preparati a essere rapito da LBS, un artista che usa l’arte come catalizzatore per il cambiamento, richiamando la nostra umanità e offrendo una speranza luminosa per il futuro.