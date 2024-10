Ev Group cerca in Calabria 200 animatori turistici per l’estate 2019

“EV GROUP in collaborazione con il Servizio EURES della Regione Calabria RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 , 200 ANIMATORI TURISTICI da inserire nel proprio staff per villaggi turistici in Italia e all’estero.

Selezioni a Reggio Calabria il 25 Marzo 2019

Requisiti:

Maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo.

La conoscenza dell’inglese o francese o tedesco è preferibile ma non necessaria .

Per i profili tecnici e responsabili di settore è richiesta esperienza ed è preferibile presentarsi alla selezione con lista di spettacoli o referenze o eventuali video e foto.

Per tutte le mansioni è previsto: Vitto ed Alloggio gratuito e le divise.

Di seguito sono elencate tutte delle figure ricercate:

Direttore artistico, Capo Villaggio, Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici audio/luci – deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti

E’ previsto uno stage di 3/4 giorni con formazione gratuita , i candidati pagheranno solo un contributo per vitto e alloggio

Per partecipare alla selezione inviare la lettera di presentazione e CV con fotografia alla mail curriculum@equipevacanze.it , specificando nell’oggetto “Selezione Equipe Vacanze 2019: “profilo….”

La sede sarà comunicata direttamente a coloro che avranno inviato un CV idoneo.

Maggiori info: Gianluca Latella mobile 339/6394382 . Pagina Facebook: Equipe Vacanze, Link: ” https://it-it.facebook.com/Equipe-Vacanze-EV-Group-Animazione-Spettacolo-47267638021/”