Natale 2024: Reggio si accende di magia tra luminarie, villagi a tema ed una sorpresa finale

La magia del Natale sta per avvolgere Reggio Calabria con un programma che promette di trasformare la città in un luogo incantato, capace di far sognare grandi e piccoli. Questa mattina, nella cornice di Palazzo San Giorgio, sono stati svelati i dettagli di un’edizione 2024 ricca di sorprese.

“Quando abbiamo annunciato, ancora in estate, che stavamo già lavorando al Natale 2024, sembrava quasi uno scherzo – ha esordito l’assessore Romeo. Ma era tutto vero. Questa pianificazione anticipata ci ha permesso di costruire un programma che coinvolge tutta la città, dai quartieri al centro storico, offrendo a tutti la possibilità di vivere appieno la magia del Natale”.

Grazie al supporto dei finanziamenti europei, il Natale di Reggio Calabria si è trasformato in una straordinaria operazione di rigenerazione urbana e sociale, con un unico grande obiettivo: rendere il Natale una festa per tutti.

Il cuore pulsante del Natale: Piazza Duomo

Il fulcro delle festività sarà il Villaggio di Natale in Piazza Duomo. Le luci, gli allestimenti tematici e le casette artigianali accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso di pura magia natalizia. Tra le sorprese, il calessino con Babbo Natale e la filodiffusione sul Corso Garibaldi, che aggiungerà una colonna sonora da favola alla passeggiata.

Dolci emozioni e un mondo di meraviglia

La dolcezza del Natale sarà protagonista in Piazza Italia, che ospiterà il Villaggio dei Dolci, creato in collaborazione con CONPAIT. Qui sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione dolciaria, immerse in un’atmosfera unica.

Alla Villa Comunale, invece, sorgerà il Villaggio di Babbo Natale, con:

La Casetta di Babbo Natale.

Il Babbo Park per i più piccoli.

Una sala cinema dedicata ai cartoni natalizi.

Giochi interattivi, laboratori creativi e la possibilità di lasciare la propria letterina.

Una Ludofarm con pony (nei weekend e festivi).

Il corner solidale per acquistare giochi da donare ai bambini meno fortunati, perché “il Natale è dei bambini e nessuno deve sentirsi escluso.”

Mi illumino di Reggio: Una città che splende

Quest’anno, Reggio Calabria brillerà come mai prima con il progetto “Mi illumino di Reggio”. Le luminarie, da sempre simbolo del Natale, non saranno limitate al Corso Garibaldi, ma illumineranno ogni angolo della città: via Torrione, via Aschenez, via Campanella, via Marina, via Giulia, via Tripepi, via San Francesco, viale Amendola e tante altre.

Le piazze principali del centro e i palazzi istituzionali saranno impreziositi da luminarie artistiche, creando un’atmosfera fiabesca che incanterà cittadini e turisti.

“Rendendo ancor più bella la nostra città possiamo generare un flusso turistico di cui potranno beneficiare le nostre attività commerciali,” ha sottolineato Romeo.

Solidarietà al centro: Il Natale di tutti

Il 26 dicembre, nella splendida Galleria di Palazzo San Giorgio, si terrà un evento dal grande valore simbolico: un pranzo solidale un momento di condivisione e amore per celebrare il vero spirito del Natale, dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso anno.

Una sorpresa che illuminerà il cielo

Ma il vero colpo di scena Romeo lo ha lasciato per ultimo: un’incredibile sorpresa finale ancora in attesa delle autorizzazioni. Se tutto andrà come previsto, circa 500 droni illumineranno il cielo notturno sopra l’Arena dello Stretto, raccontando storie natalizie attraverso immagini mozzafiato.

“Sarà uno spettacolo unico nel suo genere, capace di emozionare e regalare a Reggio Calabria delle cartoline spettacolari che faranno il giro del mondo.”

Inclusività e magia per tutti

Un Natale speciale sarà dedicato ai bambini autistici il 15 dicembre, con un allestimento privo di luci e rumori per garantire loro un’esperienza serena e accogliente.

Dal 4 al 6 gennaio, invece, il Villaggio di Babbo Natale si trasformerà nel Villaggio della Befana, chiudendo le festività con un tocco di magia che conquisterà ancora una volta il cuore di tutti.