Natale a Reggio: l’8 dicembre cerimonia di accensione dell’albero a Piazza Duomo

L’8 dicembre, alle ore 19:00, Piazza Duomo si trasformerà nel fulcro delle festività cittadine con l’accensione di un albero maestoso, simbolo di bellezza, tradizione e innovazione. Una cerimonia che promette di emozionare cittadini e visitatori, segnando ufficialmente l’inizio del Natale 2024.

Con i suoi 20 metri di altezza, l’albero di Natale di Piazza Duomo sarà un’opera imponente, con un design ispirato alle iconiche colonne di Tresoldi, pensato per catturare l’attenzione e diventare la “cartolina della città”.

“Questo non è solo un albero di Natale – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Falcomatà. È un elemento identitario, che rappresenta il nostro cammino come comunità. Sarà fotografato, condiviso e celebrato, diventando una parte fondamentale delle attrattive che rendono magico il Natale a Reggio Calabria”.

Riflettendo sul percorso intrapreso dalla città, il sindaco ha ripercorso gli anni di trasformazione del Natale reggino:

“Penso al Natale del 2013, l’ultimo dei commissari in città, e guardo a quello del 2024. Non voglio ribadire le solite cose, “pensate da dove siamo partiti e dove siamo arrivati”, non si tratta di questo, quello che prima non era un appuntamento atteso della città, ora naturalmente è divenuto un elemento di tradizione, che la città aspetta e che riguarda tutti noi”.