Ex amaranto, Pasino: ‘La Reggina vince e stravince, per gli altri non è semplice’

Si parla di Reggina-Rende a “Buongiorno Reggina” con un grande ospite come l’ex amaranto Rubens Pasino: “Mimmo Toscano ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un vincente, insieme a Braglia è uno dei migliori per la categoria. Per lui arrivare ad allenare la Reggina è stato sicuramente entusiasmante ma anche complicato per le pressioni che ci possono essere. Nonostante si abbia un organico molto forte, non è così scontato vincere sempre e poi con risultati eclatanti, faccio i complimenti a tutti.

Il Bari è la squadra che doveva dominarlo questo campionato ed ora sinceramente è quella che ha deluso di più, fermo restando che bisogna sempre rispettarla e tentare di tenerla sempre a debita distanza. Poi ci sono le sorprese come il Monopoli o il Potenza. La Reggina partiva tra le favorite, ma sta andando anche oltre, la Ternana è una conferma, sicuro per tutti è difficile tenere il passo degli amaranto.

Il calcio di oggi è più bello e più adatto a quelle che erano le mie caratteristiche, ai miei tempi era un calcio più “ignorante”.

Alla Reggina c’è grande concorrenza proprio per la qualità complessiva dell’organico. Doumbia è stato decisivo nel finale contro il Rende e probabilmente questo lo potrà aiutare per il futuro”.

Leggi anche