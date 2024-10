E’ la Reggina dei record. Il dettaglio dei numeri è impressionante

Continua a frantumare record la Reggina di Mimmo Toscano. Partiamo dai punti, 40 come nessuna delle altre squadre in testa alla classifica degli altri gironi. Il Monza nel girone A è a quota 39, il Vicenza in quello B a 36.

16 risultati utili consecutivi, nessuna Reggina nella sua storia era riuscita a conquistarli dall’inizio della stagione, lo stesso numero, 16, nel corso del campionato era il record degli amaranto di Adriano Buffoni, eguagliato. In caso di risultato positivo a Teramo sarà record assoluto.

Le vittorie sono 12, di cui 8 al Granillo su altrettanti incontri disputati. Come sono 8 anche quelle consecutive tra match disputati in casa e fuori, battuti nell’ordine: Catanzaro (casa), Monopoli (fuori), Picerno (casa), Avellino (fuori), Potenza (fuori), Casertana (casa), Rieti (fuori) e Rende(casa) .

La Reggina è in testa alla classifica anche per gol realizzati, con i quattro al Rende si è arrivati a quota 36, ma è anche la difesa meno battuta con 9 gol al passivo.

Ha un giocatore, Simone Corazza, in testa alla classifica dei cannonieri con 13 realizzazioni.