Reggina: quel gesto del presidente Gallo che vale tantissimo

La solita bellissima festa di fine gara, con la novità rappresentata dall'ingresso in campo del massimo dirigente

E’ stata anche questa volta una festa. L’ottava consecutiva al Granillo con la compagine di mister Toscano che continua ad accumulare record su record. Imbattuta dopo sedici giornate di campionato, la squadra si trova in testa alla classifica a quota quaranta punti e dopo il 4-1 al Rende, la solita chiusura di un’altra giornata di gloria.

E poi i momenti già vissuti nell’arco di questa prima parte di stagione e cioè con i giocatori sotto la Curva Sud a festeggiare l’ennesimo successo, dietro di loro lo staff tecnico che si gode lo spettacolo e raccoglie applausi insieme ai protagonisti.

Il momento nuovo lo ha rappresentato il presidente Luca Gallo. Ha chiuso una settimana fatta di troppe polemiche (vicenda Moratti), avvicinandosi al settore dei tifosi amaranto battendo più volte la mano sul petto e sul logo della Reggina, ripetendo consecutivamente anche il gesto dell’indice rivolto verso il basso come a voler dire sono qui e resto qui, segnale di straordinario attaccamento e desiderio di conquistare li obiettivi prefissati, come lo stesso massimo dirigente ha avuto modo di ribadire in più circostanze.

Leggi anche