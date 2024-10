Calcio – Reggina, dodicesima meraviglia. Ternana all’ultimo respiro. La classifica

Ottava vittoria consecutiva per gli amaranto. Per Corazza gol numero 13

Primo tempo dominato in lungo ed in largo dalla Reggina con due reti realizzate da Bellomo e Corazza ed almeno altre tre evitate con straordinari interventi del portiere del Rende. Poi quella distrazione su calcio d’angolo che consente agli ospiti di accorciare le distanze, ma nel finale un grande Doumbia fornisce due assist a Rivas prima e Sounas dopo che chiudono il match. Arriva il sedicesimo risultato utile consecutivo, l’ottava vittoria di fila, la dodicesima in totale, più quattro pareggi. La Ternana a fatica contro la Viterbese, 1-1 fino a pochi secondi dalla conclusione, la vince con Vantaggiato in pieno recupero. Domenica le altre.

SEDICESIMA GIORNATA

Reggina – Rende 4-1

Ternana – Viterbese 2-1

Bisceglie – Paganese

Catania – Casertana

Cavese – Monopoli

AZ Picerno – Sicula Leonzio

V. Francavilla – Potenza

Avellino – Rieti

Bari – Teramo

Vibonese – Catanzaro rinv.

CLASSIFICA:

Reggina 40**

Ternana 33**

Monopoli 31

Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana 21

Viterbese 21**

Vibonese 20

Catania 20

V. Francavilla 19

Cavese 17

AZ Picerno 16

Paganese 16

Avellino 14

Rieti 11*

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 10

Rende 10**

**Una partita in più

*1 punto di penalizzazione

