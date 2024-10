Reggina-Rende, Toscano: ‘Non ho mai avuto paura di pareggiare’

Mimmo Toscano, tecnico della Reggina, è intervenuto in sala stampa nel post Reggina-Rende, terminata sul punteggio di 4-1.

Credo che abbiamo fatto un primo tempo di intensità e qualità. Terminare con solo 2 goal non ha dato l’idea di ciò che abbiamo fatto, anche per merito del suo portiere. Loro hanno spezzettato tanto il gioco facendo tanti falli. Siamo stati bravi a stare sul pezzo. I due goal finali rendono poi l’idea su quello che è stato tutto l’arco dell’incontro.

E’ normale che per l’andamento della partita ti da fastidio prendere un goal su palla inattiva. Potevamo essere più cinici. Ci sta qualche calo di tensione, altrimenti sarebbero dei robot. Rischiare di meno e fare qualche goal in più, questo dovremmo migliorare.

Non ho mai avuto paura che potessero pareggiare. Denis ha preso un colpo al polpaccio in settimana, nel riscaldamento ne ha risentito e non abbiamo voluto rischiare. Sono contento di tutto il mio reparto offensivo.