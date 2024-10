Reggina-Rende, la voce dei giornalisti amaranto: “La capolista ha espresso capacità e carattere”

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. L’ennesima vittoria ottenuta questa volta ai danni del Rende confermano le ambizioni della società del presidente Gallo, in un Granillo in festa che rimane inviolato.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Consolato Malara (Exitrc, Calabria Reportage)

La vittoria della Reggina evidenzia, anche se in certi momenti non ha espresso il gioco di cui è capace, i valori di una squadra di cui alla fine sono emersi le reali caratteristiche. Gli amaranto hanno ampiamente meritato.

Andrea Iacono (redattore Il Quotidiano del Sud-L’AltraVoce dell’Italia)

Partita strana. Dominata dalla Reggina e che avrebbe potuto chiudere molto prima. Due gol dopo mezz’ora, ma almeno altrettante occasioni nitide per fare il terzo e archiviare subito anche la pratica Rende. Invece nel secondo tempo un calo di tensione ha permesso agli ospiti di accorciare le distanze e mettere paura agli ottomila tifosi sugli spalti fino all’uno-due trionfale all’overtime. Merito al Rende di averci creduto sempre, ma in fin dei conti Guarna non ha mai rischiato seriamente. Corazza-gol sempre più capocannoniere, e con 8 vittorie di fila e 8 consecutive in casa la Reggina vola con personalità sull’ottovolante.