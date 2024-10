Teramo-Reggina: info prevendita biglietti. Modalità e prezzi

“La Società “S.S. TERAMO CALCIO Srl” rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Bonolis” di Teramo, in occasione della gara del Campionato Serie C TERAMO – REGGINA, in programma Domenica 1/12/2019, alle ore 15,00, saranno posti in vendita al prezzo di 12,00 presso i punti vendita del circuito “BEST UNION – VIVATICKET” e saranno disponibili fino alle ore 19:00 di Sabato 30/11/2019, ai sensi della normativa vigente.

L’apertura delle vendite avrà inizio a seguito del relativo G.O.S., previsto per Giovedi 28 Novembre p.v. alle ore 17,00, nel rispetto delle disposizioni e/o prescrizioni che saranno rese note con separata comunicazione.

La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto, insieme al Documento d’identità in corso di validità”.

