Ex amaranto, T. Martino: ‘Chi parla, ha speso tanto e fa fatica ad inseguire’

Ex giocatore amaranto, ma vero reggino d’adozione, Tonino Martino è stato ospite di “Buongiorno Reggina“: “Siamo una squadra forte, un organico forte, poi se a gennaio vorranno fare qualche altro ritocco ben venga, ma va benissimo così. Quello che dicono gli altri non deve interessare, soprattutto chi ha speso tanti soldi ed oggi fa fatica ad inseguire.

Ci sono grandi meriti anche del tecnico, capace di tenere un gruppo di così elevata qualità in maniera solida e tutti quelli che vengono chiamati in causa rispondono sempre in maniera eccellente. Ad inizio stagione parlavo di uno dei segreti del successo riconducibile all’unione di intenti e la forza di gruppo, oggi abbiamo risposte anche in questo senso.

Ho scelto di vivere in questa città perchè la adoro, con tutte le problematiche che può avere, non la cambierei con nessun’altra. L’unico rammarico è quello di non poter vivere dal di dentro il mondo Reggina. La gente mi ringrazia ancora per quel gol, ma sono io che ringrazio loro per tutto l’affetto che continuano a darmi”.