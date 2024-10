Ex dipendente Sogas fa causa a Sacal: arriva la sentenza del tribunale di Reggio

Il Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, in accoglimento delle tesi difensive di Sacal Spa, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Pileggi, ha rigettato il ricorso promosso nei confronti della Società da un ex dipendente della fallita Sogas S.p.a.

Il ricorrente, in particolare, contestava a Sacal la mancata assunzione, in violazione del suo preteso diritto di precedenza, a seguito di selezione pubblica indetta nell’anno 2018, per l’individuazione di 9 figure professionali Aerodrome Duty Officer da inserire nell’organico dello scalo di Reggio Calabria.

Invero il ricorrente non poteva vantare alcun diritto di precedenza poiché escluso dalla procedura selettiva, su valutazione dell’apposita commissione, per mancanza dei requisiti richiesti, nel rispetto della normativa europea (Reg.UE139/2014) che prevede requisiti di professionalità più stringenti.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto infondato il ricorso.

La sentenza conferma la correttezza dell’operato di Sacal nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza per un’ottimale gestione aeroportuale.