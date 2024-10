Ex Reggina. Altamura, a sorpresa si dimette Francesco Cozza

“Si comunica che in data odierna il mister Ciccio Cozza ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali, da allenatore della prima squadra. A lui vanno i ringraziamenti per i risultati ottenuti e gli auguri per il prosieguo. Si comunica inoltre che da oggi fino a fine stagione la guida tecnica è affidata a mister Leo Dibenedetto“.

Una notizia inaspettata che giunge comunque dopo la sconfitta di Sorrento con l’Altamura al settimo posto della classifica ed a quattro punti dai play off, obiettivo da raggiungere che la società pugliese aveva chiesto all’ex calciatore della Reggina.

Già nella passata, sempre in Puglia, Francesco Cozza aveva interrotto la sua esperienza sulla panchina del Taranto, sempre presentando le dimissioni.