Ex Reggina – Atzori, ennesimo esonero. Già finita con la Pro Vercelli

Trentasette giorni. Tanto è durata l’avventura di Gianluca Atzori sulla panchina della Pro Vercelli. L’ex tecnico amaranto nelle tre gare alla guida dei bianchi ha collezionato solo sconfitte. Ha perso al debutto contro la Ternana, in casa contro il Cittadella e sabato, alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale, ha ottenuto un ko pesante, 4-0 contro il Frosinone.

Esonerato Atzori, la Pro Verceli ha richiamato in panchina Gianluca Grassadonia. Per il tecnico di Collepardo, dopo l’ottima stagione alla guida della Reggina culminata con la semifinale beffa con il Novara, solo esperienze negative. Anche il ritorno in riva allo stretto, nella stagione 2013-2014, si era concluso con l’esonero.