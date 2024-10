Ex Reggina, Barillà protagonista, lancia il Parma verso la A

Doveva essere ceduto a gennaio, sta diventando perno fondamentale di un Parma lanciatissimo verso la promozione diretta in serie A. Sempre più protagonista Nino Barillà, reggino purosangue, autore di una doppietta nella giornata di oggi che ha regalato alla sua squadra oltre al successo sul Carpi anche il momentaneo secondo posto in classifica, in attesa del big match tra il Frosinone e l’Empoli.

Nino Barillà, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, ha indossato la maglia amaranto per ben 171 volte, realizzando 11 reti, le stesse che ha segnato successivamente nei tre anni passati al Trapani.

Giocatore duttile, dotato di un gran tiro e buone capacità di inserimento, ha raggiunto quota quattro con il Parma.