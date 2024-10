Ex Reggina: arrivano le prime reti di Simone Corazza

Bomber di razza. A digiuno in occasione dell’esordio con l’Alessandria fermata sul pari dalla Pistoiese, non rimanda ancora l’appuntamento con il gol Simone Corazza che alla prima in casa realizza una doppietta e la sua squadra vince nettamente contro l’Olbia. Tra i tanti giocatori che hanno salutato la Reggina, Simone Corazza è stato quello più rimpianto dai tifosi amaranto ed anche il giocatore che ha trasmesso le più forti emozioni nel suo messaggio di addio, al pari di Desiderio Garufo.