Ex Reggina: Corazza e Montalto fanno volare Cesena e Reggiana

Quando si ha il gol nel sangue si riesce a fare la differenza soprattutto in determinate categorie. Simone Corazza in serie C è una garanzia, anche se nella passata stagione ha dimostrato di poter fare bene in cadetteria con la maglia dell’Alessandria (12 gol). Mimmo Toscano, dopo le promozioni ottenute insieme a lui con Novara e Reggina, lo ha fortemente voluto anche a Cesena e l’attaccante sta ripagando a suon di gol. Dopo un avvio incerto i romagnoli hanno inanellato quattro vittorie consecutive due delle quali in scontri diretti e nel tabellino dei marcatori c’è sempre la firma di Corazza, giunto a quota sette. Il Cesena adesso è a soli due punti dalla vetta, al momento occupata da Gubbio ed Entella. Bene anche Montalto e la Reggiana. I granata ad un solo punto dalla coppia di testa ed avanti di una lunghezza sul Cesena, hanno stravinto con la Vis Pesaro (3-0) e Montalto ha realizzato una doppietta salendo a quota cinque reti in sette partite giocate, una delle quali per pochissimi minuti.

Leggi anche