Ex Reggina: Simone Corazza fa volare Mimmo Toscano ed il Cesena

Un avvio di stagione in parte deludente, una serie di incertezze dei portieri che si sono succeduti, una dura contestazione da parte dei tifosi, poi la svolta. Vola il Cesena di Mimmo Toscano che grazie al terzo scontro diretto vinto ed anche in maniera netta (3-0), conquista momentaneamente la testa della classifica del campionato di serie C girone B. Dopo avere battuto la Reggiana ed il Fiorenzuola, perentorio successo anche contro il Gubbio ex capolista e solita rete, questa volta di apertura, di Simone Corazza che raggiunge quota otto nella classifica dei cannonieri. In attesa dell'altro big match tra l'Entella e la Reggiana di Adriano Montalto.