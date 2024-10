Ex Reggina – La prima gioia di Viola in A contro una calabrese

67 presenze in maglia amaranto 13 le reti realizzate. Un bottino interessante per un centrocampista che ha indossato la maglia della Reggina sin da bambino.

E’ infatti cresciuto nella Reggina Nicolas Viola ed è stato capitano della squadra Primavera con la quale ha realizzato 10 reti nella stagione 2006-07. L’esordio in serie A l’11 gennaio 2009 contro la Lazio, il primo gol in amaranto in occasione del primo match di campionato a Cesena con la Reggina retrocessa dalla massima serie ed affidata a mister Novellino per l’immediata risalita, obiettivo miseramente fallito ed in quell’anno addirittura salvezza raggiunta all’ultima giornata.

Ma la crescita esponenziale del calciatore di Taurianova gli vale la conferma per la stagione successiva nella quale, con mister Atzori in panca, la Reggina sfiora la serie A perdendo la semifinale play off a Novara, ma per Viola la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio come miglior giocatore della serie B eletto da Sky Sport.

Ancora una stagione in amaranto, poi Palermo, Ternana, Novara ed infine Benevento. Con i giallorossi la storica promozione nella massima serie ed il primo gol in A realizzato nella giornata di ieri contro una calabrese, il Crotone. La prima gioia per il reggino Nicolas che spera di compiere il miracolo con l sua squadra, ancora molto distante dalla zona salvezza.