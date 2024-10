Ex Reggina, due protagonisti della promozione in serie A all’Alessandria

Primi movimenti con due ex amaranto che tornano insieme

Due ex calciatori amaranto protagonisti della promozione storica in serie A, si ritroveranno insieme ma con ruoli diversi all’Alessandria. Secondo quanto riferisce hurragrigi.it Fabio Artico, dopo diversi anni come osservatore del settore giovanile della Juventus, dalla prossima stagione sarà il nuovo DS della squadra piemontese. Nello staff tecnico, invece, Mauro Briano a cui dovrebbe essere affidata la Berretti.