Ex Reggina – Su Di Lorenzo le attenzioni di tante società. C’è anche una grande

Ha chiuso la stagione con un altro assist, il terzo ed un bellissimo gol, il quinto di questo campionato. E’ certamente una delle rivelazioni di questa serie A che volge al termine e con il suo Empoli cercherà di compiere l’ennesima impresa sul campo dell’Inter, per agguantare una clamorosa salvezza.

Compito tutt’altro che semplice tenuto conto che i neroazzurri di Spalletti hanno la necessità di vincere per guadagnare un posto in Champions. Un finale così nel massimo campionato non lo si ricorda da anni.

Ma intanto per l’ex difensore della Reggina si spalancano le porte di una grande società. Di Lorenzo è professionista serio, silenzioso e cresciuto moltissimo nelle ultime due stagioni con la maglia dei toscani. Gli hanno messo addosso gli occhi tante società di serie A, compreso il Napoli che dall’Empoli negli ultimi anni ha preso diversi calciatori. E nelle ultime ore si parla di un fortissimo interessamento anche della Roma come riporta TMW, addirittura più avanti rispetto ai partenopei. Il rendimento di alto livello gli è valsa anche la convocazione in Nazionale per uno stage. I migliori auguri ad un altro talento figlio del S. Agata, quel centro sportivo che nella sua storia ha cresciuto tantissimi calciatori ancora protagonisti nei vari campionati.