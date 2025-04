Ex Reggina, Reginaldo: ‘Per il Siracusa sarà una partita complicata’

La testata sportiva News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Reginaldo Ferreira Da Silva, ex attaccante, tra le tante, di Fiorentina, Parma, Siena, Monza, Catania, Treviso. Nel seguente estratto, le parole di Reginaldo sulle chance di promozione in C della Reggina, seconda nel girone I di Serie D, e sulla sua attuale esperienza nel Catona Calcio, in prima categoria calabrese.

“La Reggina l’ho vista dal vivo l’ultima partita al Granillo, la squadra ha giocato alla perfezione vincendo 3-1 contro il Castrumfavara. Un pubblico del genere merita categorie sicuramente migliori. Il Siracusa affronterà l’Igea Virtus all’ultima giornata. Per loro sarà una partita complicata, anche guardando al recente passato. Se la giocheranno a viso aperto, gli amaranto dovranno vincere e approfittare di eventuali passi falsi. Nel caso non arrivasse la promozione diretta, spero comunque nei playoff e in un eventuale ripescaggio“.

Come sta andando l’esperienza al Catona in prima categoria calabrese? Quali obiettivi ti sei posto per il futuro?

“Attualmente gioco nel Catona Calcio, in prima categoria calabrese. Mancano due partite alla fine del campionato e puntiamo dritti ai playoff. Il sogno è quello di vincere e conquistare una categoria superiore. Mi diverto ancora e se il fisico regge giocherò anche il prossimo anno. Sicuramente continuerò a lavorare nel mondo del calcio: è quello che so fare e che voglio fare anche in futuro”.