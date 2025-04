Reggina: le 5 partite con il maggior numero di spettatori al Granillo

E’ stata quella con il Favara l’ultima partita al Granillo della stagione regolare per la Reggina e la speranza è che possa essere anche l’ultima in assoluto, significherebbe non dover disputare i play off, avendo ottenuto la promozione diretta. E’ giusto crederci fino alla fine pur mancando una sola giornata con il Siracusa sempre avanti di un punto.

Nonostante un campionato di livello con il costante e continuo inseguimento alla prima posizione, non è stato particolarmente esaltante il dato riguardante le presenze allo stadio, che come media si è attestato su poco più di 3500 spettatori, il solito zoccolo duro, con la punta massima in occasione della partita contro la capolista. Nel conteggio sono compresi i 2239 abbonati più i 150 rientranti nel pacchetto delle ultime sei partite.

Le prime 5 partite con più spettatori

REGGINA-SIRACUSA – spettatori: 7499 di cui 600 ospiti

REGGINA-CASTRUMFAVARA – spettatori: 4510 di cui 47 ospiti

REGGINA-NISSA – spettatori: 4253 di cui 332 ospiti

REGGINA-VIBONESE – spettatori: 4028 di cui 26 ospiti, incasso non comunicato

REGGINA-SAMBIASE – spettatori: 3669 di cui 590 ospiti, incasso non comunicato

Il dato curioso è quello dell’esordio assoluto in casa contro la Scafatese che risulta addirittura come sesto in classifica in fatto di presenze. 3545 gli spettatori, di cui 184 ospiti. Solitamente alla prima c’è sempre un maggiore coinvolgimento per motivi diversi.