Ex Reggina, Zanin: ‘Luca Gallo ha cambiato la città…’

Un intervista ampia al tecnico Diego Zanin realizzata dai colleghi di TMW, ex giocatore ed allenatore della Reggina. Vari gli argomenti trattati, interessante il passaggio sulla società amaranto e la forza della squadra: “Reggio Calabria è una piazza che conosco bene, ho giocato li tre anni e poi ho allenato, ma da quel tempo a ora, in realtà negli ultimi quattro anni, sono cambiate molte cose. Gallo ha cambiato la città, sportivamente parlando, ha ridato l’entusiasmo che si viveva negli anni passati, e questo è un buon presupposto per fare il salto.

Non solo, questa è una proprietà che investe e sceglie le giuste figure, come Toscano, che è una garanzia. Con il favore dell’ambiente, fare punti a Reggio sarà dura per tutti”.

