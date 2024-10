Reggina, Taibi: ‘Dal pubblico reggino mi aspetto di più’

Rimangono pur sempre numeri sopra la media quelli che la Reggina sta facendo registrare in fatto di presenze allo stadio, anche se quella sensazione di poter fare di più ci viene confermata anche dal responsabile dell’area tecnica Massimo Taibi a “Passione Amaranto”: “Premesso che i numeri che stiamo facendo rimangono per la categoria importanti e che la Curva Sud continua ad essere straordinaria per presenze ed incitamento, al resto dei tifosi dico sinceramente che da Reggio e dal pubblico reggino mi aspetto di più.

La squadra è in testa alla classifica con un percorso fantastico e conosco benissimo le potenzialità di questa piazza, quindi ritengo che al Granillo ci possa essere ancora più gente.

Denis? Sta benissimo e domani (oggi) si allenerà con il gruppo”.

