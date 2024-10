Exodos Tour 2017: parte da Gioiosa Ionica il viaggio europeo tra cinema e musica

Parte l’8 dicembre da Brema, in Germania, l’Exodos Tour 2017, prodotto da Bird Production e BirdLand Studios, un viaggio tra cinema e musica, con il film Mer Rouge di Alberto Gatto e il live dei Marvanza. Il film, vincitore del progetto di promozione internazionale “Sillumina”, promosso dalla SIAE e dal Ministero per i Beni e le attività culturali, vedrà la proiezione dell’opera di Gatto e lo show case della band, da tempo punto di riferimento sulla scena new reggae style, nelle principali città europee. Exodos, in forma di cine-concerto, è un viaggio creativo tra cinema e musica live per raccontare l’evoluzione dei nostri tempi.

Dopo il Niveau Club-disco di Brema, il tour farà tappa il 9 dicembre ad Amsterdam, il 10 a Parigi, il 12 a Valencia (Ubik Café), il 14 a Barcellona, il 17 a Bologna. Un lungo viaggio in furgone, con partenza da Gioiosa Ionica (RC), per portare storie, immagini e musica sul palcoscenico europeo.

Nick (l’attore italo-americano Nick Mancuso) e Sherif sono due anime diverse legate da una sottile ma impalpabile eguaglianza. Entrambi lottano per rincorrere un sogno irrequieto: hanno abbandonato le loro vite per ricostruirsi da capo, ognuno a suo modo. Nick a sei anni lascia la Calabria ed emigra in America con la famiglia, diventando un documentarista e un attore molto conosciuto Oltreoceano. Sherif, invece, è un ragazzo senegalese che si trasferisce in Libia per lavorare ma che a causa dei bombardamenti di Tripoli del 2011 è stato costretto a scappare, trovando rifugio in Italia nel piccolo paese di Gioiosa Jonica. Questo il soggetto del cortometraggio “Mer Rouge” che racconta una storia antica e moderna di migrazione a cui tutti, in qualche modo, apparteniamo. “Mer Rouge”, realizzato con il sostegno della Regione Calabria, del Comune di Gioiosa Ionica e di Re.Co.Sol. – Rete dei Comuni Solidali, è stato premiato in numerosi festival internazionali. Tra gli altri: miglior documentario a “Immagini a Confronto” di Villa San Giovanni (2016); finalista all’EuroAsia Short Film Festival, Washington DC (2016); Nick Mancuso miglior attore al Red Corner Festival di Borgholm (2017); miglior documentario al NYC Indie Film Awards di New York (2017); menzione speciale al Mindfield Film Festival di Los Angeles (2017).

Il new reggae dei Marvanza, contaminato dal dialetto della Locride, da sonorità mediterranee e da un sound internazionale, ha permesso alla band di accreditarsi sempre più a livello nazionale fino ad essere, ad oggi, considerata una delle realtà di riferimento per la Calabria e non solo. La loro presenza al Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma in diretta su rai 3 e un lungo e riuscito Tour di concerti, li ha portati a partecipare a grandi eventi come il Demo Fest di Rai Radio Uno, Palearizza, Kaulonia tarantella Festival, Roccella Jazz Festival, Reggae train sun fest e molti altri, collaborando con artisti del calibro di Gianni Cinelli, noto comico di ZELIG, e Peppe Voltarelli, e aprendo concerti live di artisti nazionali e internazionali come il grande Manu Chao, Alborosie, Roy Paci e Aretuska, Giuliano Palma, J-Ax (articolo31) , DJ Jad (articolo31), Mr. Vegas, 99 Posse, Skarra Mucci, Almamegretta, Clementino, Mondo Marcio, Après La Classe, Sud Sound System, Villa Ada Posse, Radici nel cemento, Banda Bardò e molti altri. Da poco è uscito il loro terzo disco, “Umanamente”.un viaggio nelle contraddizioni dell’umanità con le sue bellezze e le sue tragedie. Un incoraggiamento a ritrovare l’empatia e un approccio più umano agli altri e alla diversità, rifuggendo quello precostituito e ricco di luoghi comuni.