Expo. L’estate reggina riparte con il botto.

di Nicolino D’Ascoli- L’afa e la calura estiva spingono i reggini a trovare refrigerio e chi può permetterselo – nonostante questo periodo di crisi – affolla sia la costa tirrenica, sia la costa jonica.

Chi resta forzatamente in città, resta chiuso in casa o può trovare rilassante fare una salutare passeggiata sul Lungomare, degustare un gelato o sorbire una bibita, ma poi?

Ed anche quest’anno, interviene l’iniziativa privata senza alcun costo per la comunità, grazie all’ennesima manifestazione organizzata dallo staff di CalabriaEventi, la cittadinanza reggina – gratuitamente – può visitare gli stand allestiti sul Lungomare reggino nella zona della Stazione Lido tutte le sere da venerdì 17 a domenica 26 luglio, dalle ore 18:00 all’1:00, nel cuore della Movida reggina.

Gli espositori degli stand propongono artigianato, mobili antichi, prodotti tipici, caratteristici tavoli in pietra lavica dipinti a mano, prodotti per l’estate e tantissime curiosità che attendono di essere scoperte.

Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria ed al suo sindaco Giuseppe Falcomatà, sindaco giovane ma con l’dee ben chiare su quel che può essere il futuro della Città Metropolitana. Puntando pian pianino sul commercio e sul turismo, senza disdegnare gli altri settori. Ricreando un vincente connubio tra Centro e Periferia, ridando – tra enormi difficoltà – decoro ai principali siti caratteristici della città.

Le manifestazioni espositive sono occasioni uniche di intrattenimento, svago e valorizzazione culturale.