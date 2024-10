F. Martino: ‘Con la Reggina accordo raggiunto, non c’è bisogno di contratti scritti. Cevoli mi piace’

Reggina e non solo. E’ intervenuto ai microfoni di Radio Antenna Febea il presidente dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile Fortunato Martino, confermando quanto avevamo scritto giorni addietro, in riferimento all’accordo con la Reggina sulla disponibilità delle proprie strutture:

“Confermo che dopo una serie di incontri con Emanuele Belardi, abbiamo raggiunto un accordo sulla parola, non credo ci sia bisogno di un contratto scritto.

Le giovanili della Reggina si alleneranno tra il Reggio Village e Parco Longhi Bovetto, ci si dovrà sedere solo per organizzare al meglio la nostra e la loro programmazione e tutto questo va fatto per tempo.

Non ero ancora al corrente della scelta fatta dalla società riguardo la seconda parte di ritiro ed avevo invitato attraverso Belardi la Reggina ad allenarsi nelle nostre strutture. Rimane comunque la disponibilità nel caso in cui non dovessero avere soluzioni immediate al rientro da Acri.

Taibi ha fatto un buon lavoro secondo me, Cevoli non lo conosco personalmente, ma tutti dicono sia un tecnico preparato ed una persona a modo, questo può bastare. Quest’anno sembra si respiri aria nuova, speriamo che il tutto possa essere poi confermato dai risultati.

La Scuola Calcio Francesco Cozza ha concluso da poco la propria attività con i corsi Individual che hanno riscosso parecchio successo, sul piano della qualità e della partecipazione. Mi sento di dover ringraziare tutti, dirigenti e staff tecnico per quanto fatto nella stagione che si è da poco conclusa, adesso qualche giorno di pausa e poi tutti pronti a programmare la prossima”.