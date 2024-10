Fabrizio Corona arriva a Reggio Calabria!

Un figlio del Sud, che dal Sud però si è staccato. Erede del celebre e stimato Vittorio, pioniere nell’introduzione del fotomontaggio nel reportage giornalistico e storico cronista Rai. Uno fra i più chiacchierati protagonisti della televisione italiana sta per arrivare a Reggio Calabria, stiamo parlando di Fabrizio Corona.



Dopo le discussioni giudiziarie nate intorno alla sua professione, Fabrizio Corona torna a calcare il palcoscenico dello spettacolo. Personaggio televisivo, attore e cantante, l’ex agente di fotografi proveniente da una scuola di giornalismo, sembra uscire a testa alta dalle accuse nate intorno alla sua professione, accingendosi ad un nuovo inizio.



Ad ospitare il noto showman sarà “Il Veliero” di Saline Joniche, lo stabilimento balneare che ogni anno accoglie numerosi reggini in cerca di relax unito ai vantaggi di uno splendido mare ed eventi mirati al divertimento. In questo contesto si inserisce la serata che vedrà come special guest proprio Fabrizio Corona.

Durante la serata vi sarà anche la sfilata di moda “6 amici al bar” con presentatrice Mariangela Zaccuri. Djs dell’evento Paul Cam, Andrea S, Dajan, Massimo Trunfio, Enzo Romeo, Pietro Verduci, Antonio Muscianisi e Alvin Tripodi. Ad accompagnarli in questa imperdibile serata, le voci di Monika Manuardi, Claudio Miccichè, Live Tattoo e Giuseppe Scibilia.

L’uomo che conta all’attivo partecipazioni televisive al reality La Fattoria , al film documentario Videocrazy ed infine alla serie Squadra antimafia – Palermo oggi;oltre che due libri pubblicati: Vita pericolosa di un reporter randagio e La mia prigione, l’ex one man show perennemente insoddisfatto ha smesso di voler fare solo l’agente di fotografi, e oggi oltre a incontrare persone, vedere gente, fare cose ed essere, finalmente, fautore di se stesso, si gode la semplice ma preziosa felicità del presente, con un piccolo sogno tutto suo: abitare un giorno in una casa in riva al mare. A Miami o chissà forse proprio a Reggio Calabria.

La rivoluzione sta per arrivare, pronti a lasciarvi travolgere? Frizzante, allegro, movimentato, Fabrizio Corona sbarca a Reggio Calabria giovedì 19 luglio.

Il Veliero vi aspetta alle 23:45 per dar vita a suoni, emozioni desideri!

Per info & prenotazioni:

Davide Macheda 3396439659

