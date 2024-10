Face Festival, al Parco Ecolandia il concerto dei Wor

Un evento musicale insolito, con un viaggio nelle tradizioni etniche del nord europa, uno stile musicale insolito, ma decisamente molto coinvolgente, nel quale le assonanze con alcuni generi della musica popolare appaiono quasi incredibili. Una serata alla scoperta di uno stile musicale nuovo, ma che nel nord Europa sta trovando molti appassionati sostenitori. Il gruppo dei Wor approda a Reggio Calabria con credenziali notevoli, per inaugurare il tour italiano.

Indietro fino al 1780!

Quasi 300 anni fa, alcuni musicisti di Anversa, Bruxelles, Gent e Lovanio hanno deciso di scrivere la loro musica preferita… erano i musicisti delle loro città: violinisti, musicisti di campane, maestri di ballo … Hanno suonato in ogni tipo di evento, dalle cerimonie ufficiali alle feste e alle occasioni informali. Col passare del tempo questa musica sembrò essere stata dimenticata…fino ad ora!

Con i loro arrangiamenti finemente strutturati, i WÖR iniettano nuove energie nelle melodie settecentesche della regione delle Fiandre in Belgio. La loro musica brilla e dona un tocco moderno alle melodie di un passato da non dimenticare.

Hanno pubblicato 2 album (‘Back to the 1780’s’ (2015) e Sssht (2017) e sono stati in tour sia in Europa che in America (inclusi allo Shetland Folk Festival, Dranouter Festival, Sunfest, ..).

I WOR sono:

Fabio Di Meo // baritone saxophone

Jeroen Goegebuer // fiddle

Pieterjan Van Kerckhoven // bagpipes, soprano sax, musette

Bert Ruymbeek // accordion

Jonas Scheys // guitar