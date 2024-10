Facebook down, cosa succede? Problemi alle pagine, impossibile pubblicare post

Anche voi ve ne siete accorti? Facebook down sta causando non pochi problemi

Anche voi vi siete accorti del problema? Nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, si è verificato un problema con il Social network più diffuso al mondo.

Facebook down è un fenomeno a cui gli utenti hanno assistito più volte negli anni, fortunatamente non troppo spesso. Il non funzionamento improvviso, però, sta causando non pochi disagi in particolar modo alle pagine. I problemi riscontrati nelle ultime ore dagli user riguardano infatti la condivisione dei contenuti.

Vero e proprio pilastro del mondo attorno a cui ruota Facebook, la condivisione non può assolutamente venir meno, soprattutto per gli account aziendali. Attualmente i problemi sembrano diffusi in gran parte d’Italia e in Europa.

Secondo quanto riportato da Downdetector, portale utile per monitorare problematiche ai servizi web e online: Facebook ha registrato un picco nella tarda mattinata, riportando diversi errori.

Downdetector riporta inoltre un 70% di segnalazioni relative a problemi con Facebook, di cui un 17% con errori relativi alla versione mobile e l’11% totale blackout. Al momento Facebook non ha ancora confermato o comunicato in via ufficiale l’origine o il motivo degli errori riscontrati.