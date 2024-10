Facebook e Instagram k.o., cosa sta succedendo ai social network?

“Facebook down” e “Instagram down” sono queste le parole che impazzano su internet in questi minuti. Twitter è ora il protagonista indiscusso, dato che i suoi maggiori ‘avversari’ si trovano momentaneamente fuori uso. Il social di notizie e microblogging sembra esser l’unico social network rimasto illeso.

Da qualche minuto a questa parte, infatti, facebook e instagram, i social più utilizzati al mondo sembrano avere qualche problema. Tantissimi gli utenti che stanno segnalando il problema e che si domandano quale sia il motivo.

Tra chi prova a ricaricare la pagina, chi ad effettuare nuovamente il log in, e chi pensava, furbescamente di passare all’utilizzo di Instagram (anch’esso poco funzionante al momento). l’unica soluzione sempre quella di attendere pazientemente il ripristino.

«Stiamo lavorando per risolvere il malfunzionamento». «Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile». Lo afferma un portavoce del social network in merito al disservizio che ha coinvolto le piattaforme Facebook e Instagram.

A breve tutto dovrebbe (si spera) tornare tutto alla normalità.